الصالحي: العودة الفورية لتوحيد الجهد الوطني والكفاحي لكافة القوى وانجاح حملة "كلنا جنين" هو أفضل رد على عدوان الاحتلال

وطن: أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي على ضرورة التوحد في مواجهة الهجمة الاحتلالية المتصاعدة ضد شعبنا.

وقال الصالحي في بيان، وصل وطن، الاثنين، إن التجاوب الشعبي مع حملة التلاحم مع جنين "كلنا جنين" تتوسع وتتخذ اشكالا إبداعية متنوعة من قوى شعبنا ومؤسساته الشعبية والاجتماعية المختلفة، سواء على الصعيد الكفاحي او الاجتماعي أو الاقتصادي. داعيا الى توسيعها وتعزيزها لتشمل الوطن باسره وقوى التضامن مع شعبنا.

وأضاف أن القرارات التي أعلنتها حكومة الاحتلال بإطلاق يد الجنود والمستوطنين بقتل الفلسطينيين فوق ما هي عليه اصلا، والتي شهدنا أثرها المباشر في بيت لحم والخليل وجنين والقدس وغيرها، إنما هي إعلان محدد على عزم هذه الحكومة على تصعيد الإرهاب ضد شعبنا واستخدامه كوسيلة بقاء لهذه الحكومة المتهالكة.

وشدد الصالحي أن الرد على كل ذلك هو في العودة الفورية لتوحيد الجهد الوطني والكفاحي لكافة القوى الفلسطينية بما في ذلك تفعيل الاطر القيادية الموحدة للمقاومة الشعبية وتوسيعها بمشاركة الجميع، وكذلك بالتوحد في حملة التلاحم مع جنين لإفشال مخطط الاحتلال الهادف لكسر جنين وعزلها، ولإفشال مخططات الاحتلال في القدس وضد المقدسات.

وقال: كل ذلك يتحقق في الانطلاق من الحقيقة التي اقرتها كل الاجتماعات الفلسطينية ومجالسها المركزية والتي تتلخص في التأكيد على أن العلاقة بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال لم تعد قائمة على الاتفاقات التي خرقتها وتخرقها يوميا دولة الاحتلال، وإنما على التصدي لهذا الاحتلال باعتبارها علاقة بين شعب يقاوم الاحتلال وبين دولة الاحتلال التي تواصل إرهاب الدولة بكل اشكاله ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضاف أنه رغم خصوصية أوضاع نضال الشعب الفلسطيني في الساحات المختلفة إلا أن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة نضاله تترسخ يوما بعد يوم.

وأشار إلى أن المعايير المزدوجة للولايات المتحدة ودول الناتو تتحلى بأبهى صورها مع كل انتهاك جديد للاحتلال ضد شعبنا الامر الذي لا يغير من ضرورة مواصلة رصد هذه الانتهاكات والتوجه بها للجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات القانونية رغم هذه الازدواجية.

وأكد الصالحي أنه في هذه الظروف فإن على الحكومة الفلسطينية معالجة مطالب النقابات والاتحادات وجعل علاقتها مع هذه الأطر ومع المجتمع (صفر مشاكل) كي يتسنى للجميع تكريس جهوده في مواجهة الاحتلال.