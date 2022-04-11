برشلونه تفوز على ليفانتي بهدف وحيد

وطن: حقق برشلونة مرة أخرى فوزاً مثيراً، أراح به أعصاب أنصاره بعد تغلبه في المرحلة الماضية على إشبيلية وأمس على ليفانتي، بفارق هدف، وبطريقة أظهرت الكثير من الروح العالية التي أعادها تشافي بعودته إلى ناديه كمدرب.

بعد الانتصار المبهر على الغريم ريال مدريد برباعية نظيفة، جاء الفوز الصعب على الضيف الأندلسي بفضل الشاب الذهبي بيدري. كان انتصاراً بطعم النقاط المضاعفة لأنه أمام المنافس المباشر للمركز الثاني.

وصافةٌ حافظ عليها الفريق الكتالوني بفضل انتصار "مقاوم" لـ3 ركلات جزاء احتسبت لأول مرة بتاريخ الليغا على منافس يلعب ضد البرسا منذ موسم 2005-2006.

تحكيمياً قد تكون الركلات الثلاثة التي تسبب بها ألفيش، غارسيا، والبديل لونغليه توالياً مستحقة، لكن فنياً هي دليل على أخطاء فردية فادحة ارتكبها كل فرد من هذا الثلاثي، واحدة أنقذها تير شتيغن فكان لها الأثر الأكبر في نيل النقاط، وبطريقة هي تماماً ما يحتاجها الفريق من وجهة نظر محبيه لكي تعود إليه روح التفوق والثقة بالأسلوب.

وحقق برشلونة 15 نقطة بعد أن استقبلت شباكه الهدف الأول في مباراة، وهذا دليل على ثقافة عدم الاستسلام التي أعادها تشافي.

المصدر: beinsports