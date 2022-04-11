صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. جنين وحسابات اسرائيل السياسية

اسرائيل هي من تقود الاوضاع الى الانفجار، واضح ان اسرائيل هي من سوقت ان شهر رمضان سيشهد تصعيد غير مسبوق، بل ان الجيش قبل شهرين وحسب مصادر اعلامية عبرية وزع منشورات وتعليمات تشير الى الاستعداد للمواجهة القادمة والتصعيد القادم في رمضان . اجهزة الامن الاسرائيلية تقول انها لا تملك اي معلومات عن المنفذين وتحركاتهم.فالسؤال الكبير والاخطر الذي يجب ان نتنبه له، ان كانت اسرائيل لا تعلم عن منفذي العمليات الاربعة والتي حصلت خلال الفترة الماضية اي شئ، فكيف عرفت ان تصعيد قادم في رمضان؟ اذن ببساطة اسرائيل معنية في التصعيد ولديها مخطط للتعامل بقسوة مع اي عمل فردي يقوم به مقاوم هنا او هناك. اذن اسرائيل تتقصد قتل واغتيال النساء والاطفال والاشبال الفلسطينين في جنين وفي كل مكان من الضفة حتى تخلق حالة من الاحتقان والرغبة في الانتقام حتى تتقدم في تحقيق اهدافها السياسية.

اسرائيل منحت اجهزة الامن الفلسطينية في جنين (6) شهور كي تقوم بمواجهة ما يجري في جنين ومخيمها وكانت تدرك ان لاجهزة الامنية لن تقوم بقتل او اعتقال المقاومين لاسباب عديدة، لذا فان اسرائيل ابلغت الاردن انها لم تعد تثق بعمل الاجهزة الامنية وستقوم بالعمل الميداني بعيدا عن الاجهزة الامنية وفي وضح النهار، يقال ان الملك عبد الله قد نقل مضمون هذا الموقف الاسرائيلي للرئيس ابو مازن في اجتماعه الاخير. ان المتابع للاعلام العبري وللمحليين والسياسين والقادة الامنين والعسكريين السابقين والحاليين يدرك ان اسرائيل تصنع مرحلة من الحسم السياسي والميداني يقود الى انتاج حالة جديدة تشبه ما حصل بعد الانتفاضة الثانية وما نتج عن الانقسام الفلسطيني من وقائع ميدانية وسياسية جديدة. اسرائيل تهيئ المجتمع الاسرائيلي الى مواجهة وجودية تتعلق باتخاذ خطوات شبيه بعملية " السور الواقي" التي جرت لاعادة احتلال الضفة الغربية وانهاء الوجود السياسي والسيادي للسلطة الفلسطينية على جزء من مناطق الضفة الغربية.

قد يقول قائل، ان اسرائيل انهت الوجود السيادي للسلطة وحولتها الى جهاز امني واداري مفرغ من اي مضامين سياسية وتدخل وتخرج وتعتقل وتقتل وتصادر الاموال وتهدم البيوت في الضفة كما يحلو لها، فماذا تريد بعد؟ كما انه لا يوجد عنوان سياسي او تنظيمي امام ظاهرة العمليات الفردية؟ وقد يضيف اخر ليقول ان اسرائيل تعرضت لموجة شديدة من عمليات الدهس والطعن واطلاق النار في الاعاوم 2016 و2017 وانتهت ، فما الجديد الان ولماذا اسرائيل تريد ان تحسم المواجهة واية اهداف تسعى الى تحقيقها، باختصار اسرائيل ترى انها على ابواب حرب الاستقلال الثالثة كما قال عوزي ديان وهو صاحب فكرة جدار الفصل العنصري، حيث قال في احدى المقابلات الاذاعة ان اسرائيل على مفترق وجودي جديد قد تضطر الى تعريض الفلسطينينن الى نكبة جديدة، وانتم تعرفون معنى النكبة كما قال، اما عدد من السياسين فيرون انه حان الوقت للانفصال داخل الضفة الغربية وليس الانفصال عن الضفة الغربية.خاصة في ظل موجة التطبيع العربي وترك الفلسطينين وحدهم، ولم يعد احد من العرب يهتم بهم سوى الاردن، وعليه فان اسرائيل تريد تحقيق الامور التالية:

1. تحييد السلطة عن الوجود الامني بعد ان حيدتها عن الوجود السياسي لتحولها الى جسم اداري ليس الا وبالتالي تصبح عبء على الشعب الفلسطيني ويصبح مبرر وجودها غير موجود.

2. الدفع بالرئيس ابو مازن القبول بالتسوية المرحلية (الاستسلام) بالمعني السياسي للكلمة والقبول بنتائج الانفصال داخل الضفة وكذلك الموافقة على استبدال حكومة اشتيه بحكومة من شخصيات ترضى عنها امريكا واسرائيل واوروبا ليس بالمفهوم السياسي بل بمفهوم نزع النكهة السياسية عنها وتحويلها لحكومة تدير شؤون الناس الحياتية كي لا يتحمل الاحتلال الاعباء التفصيلية لهذه الادارة.

3. دفع ابو مازن والحكومة القادمة الى وقف دفع مخصصات الشهداء والاسرى واجبار السلطة على العمل بصورة واضحة تحت تعليمات الادارة المدنية ليس الا من خلال كسر شوكة المقاومة في جنين.وما القرار الذي اتخذته محكمة العدل العليا الاسرائيلية اليوم الاحد الا دليل على ان هناك توجه لحسم هذه المسألة بهذه المرحلة واجبار السلطة عنوة لوقف دفع مخصصات الاسرى والشهداء وهذا سيقضي على مبرر وجودها امام الجمهور الفلسطيني ان رضخت، وان لم ترضخ فان القرار سيفتح المجال امام مقاضاة السلطة وتجفيف مواردها المالية، فهذا القرار يعتبر جزء من الهجوم الحاسم على قضية الشهداء والاسرى.

4. قتل اكبر عدد ممكن من المقاومين لكسر روح التحدي لدى هذا الجيل الذي ولد ابان الانتفاضة الثانية لحسم الحالة لمدة عشرين سنة جديدة بحيث لا يكون الهجوم يصل الى عملية واسعة النطاق تدفع بغزة للدخول على خط المواجهة .والعمل على بناء محاكاة لتحطيم جنين كنموذج للتحدي والصمود من خلال استراتيجة جديدة من العمل المركز وعنوانه(الدفاع والهجوم والحصار الاقتصادي والعزل الجغرافي لجنين) فمهوم الدفاع لدى الاحتلال يقوم على اغلاق الفتحات وتحسين عمل الجيش الاحتلالي على طول جدار الفصل العنصري مع تعبئة للجمهور الاسرائيلي والهجوم المستمر على مدينة جنين ومحافظتها وبكل تاكيد على المخيم الصامد الصابر وفرض حصار اقتصادي وعزل جغرافي متدحرج على محافظة جنين مما سيؤدي الى تحقيق الردع العام للجمهور الفلسطيني وارسال رسالة الى المدن الاخرى ان مصيركم سيكون كمصير جنين في حال تم ابداء أي مقاومة او تحدي للاحتلال وجنوده وسياساته.

5. انهاء الوجود السياسي لحركة فتح واخراجها من المشهد السياسي، ولقد عبر عن ذلك من خلال عدم لقاء بلينكن برئيس الوزراء الفلسطيني عند زيارته الاخيرة حيث ان رئيس الوزراء الفلسطيني هو عضو لجنة مركزية لحركة فتح ويمثل اطار سياسي، حيث من الواضح انهم لا يرغبون بوجود حكومة لها سقف سياسي، وكذلك رفض رئيسة مجلس النواب الامريكي اللقاء مع رئيس الحكومة في زيارتها الاخيرة. وكذلك الطلب من الرئيس ابو مازن ضمان نقل السلطة الى حكومة مقبولة دوليا، ان تسليم الرئيس ابو مازن لحكومة مدعومة من امريكا واسرائيل واوروبا يعني ان دوره السياسي ودور حركة فتح يكون قد انتهى لان من سيمسك بمصادر المال هو سيكون سيد الموقف. ولا نعني بهذا ان من سيرأس الحكومة القادمة سيكون مرتبطا بالامريكان او غيرهم بل هو اعلان ميلاد مرحلة جديدة خاصة وان جزء من الشعب الفلسطيني يريد ان يرى التغيير. كما ان التحريض الاعلامي على حركة فتح ومحافظ جنين وعدد من المسؤلين الفتحاويين يقود الى نتيجة واحدة تتمثل بعزل وتحييد هذا الجسم عن المنظومة القائمة واقصاءها عن الوجود السياسي.

6. ان اسرائيل تهدف الى الوصول الى هزيمة القيم الاجتماعية بحيث تمنع لاحقا من كل مسؤل فلسطيني حتى من تقديم واجب العزاء لاسر الشهداء، أي ان اسرائيل هذه المرة ذاهبة لسحق القيم الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني حول قضايا الاسرى والشهداء والتضامن والتكاتف والمواساة ووحدة الاحزان.

7. ان امريكا لم تطلب من الرئيس ابو مازن اجراء انتخابات لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني بل طلبت منه على ما يبدو ضمان نقل السلطة الى حكومة مقبولة اقليميا حتى تمنع امريكا و"اسرائيل" واوروبا اي احتمال لنشوء تحالف ما بين حماس وقوى داخل فتح لادارة الشأن العام.او كما يدعون لمنع اي صراع على السلطة والذي بدوره سيوثر على استقرار الاردن ويهدد الوضع الامني داخل "اسرائيل".

من الواضح ان امريكا وضعت شروط واضحة على الرئيس ابو مازن لاعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس واطلاق مسار تنموي اقتصادي ليس الا، فقط في حال قام بتغيير الحكومة الحالية واوقف دفع مخصصات الاسرى والشهداء وقبل بتسوية مرحلية مضمونها اقتصادي مع توسيع مفهوم الادارة للحكومة المقبلة لمرافق مدنية ليس الا، بل ان القناة العبرية الثانية عشر كشفت ان "اسرائيل" طلبت من مكتب ابو مازن عدم دفع الراتب التقاعدي للعميد فتحي ابو رعد والد الشهيد رعد منفذ عملية تل ابيب الاخيرة. فان كانت اسرائيل تدخل بهذه التفاصيل وتطلب من امريكا ان تتدخل بهذه التفاصيل، فهل يعتقد اي منا ان اسرائيل وامريكا لا تتدخل بتفاصيل عملنا الداخلي واحداثياته.

اسرائيل تبحث عن الانتصار العام على منظومة القيم الجامعة من خلال ايجاد وقائع جديدة اما بموافقة الطرف الفلسطيني او من خلال الانتصار عليه من خلال الغاء مبرر وجوده ووضعه بصدام مع شعبه، ما يحصل في جنين هو باكورة لعملية عسكرية متدحرجة وسياسية تقود لنتائج خطيرة تتمثل بالانفصال داخل الضفة الغربية وجعل المستوطنات متواصلة ومتصلة مع بعضها البعض والمدن والمحافظات الفلسطينية منفصلة ومتناثرة مما يؤدي مع الوقت الى نشوء قيادات محلية قد تصنعها اسرائيل او تدفعها للوجود بحكم الواقع والحاجة اليومية، وما نكتب عنه نجد له شواهد عديدة منها قيام اسرائيل ببناء شبكة طرق جديدة بين المستوطنات في الضفة وكذلك تقوم باعادة تموضع حواجزها العسكرية لتضم من خلال مناطق ستخضع بالكامل للسيطرة والادارة المباشرة للاحتلال، كما حصل في الحاجز العسكري الذي تم نقله من مفرق مغتصبة شافي شامرون الى ما قبل قرية سبسطية حيث تعتبر سبسطية ضمن المناطق التي ستخضع للسيطرة الاسرائيلية.

اسرائيل قد تدرك او لا تدرك او قد لا يهمها ان هذا الجيل لا يعرف طعم الهزيمة ويرى بالشهادة والحياة سيان، هل تدرك اسرائيل ان غزة لن ترضى بان يتم الاستفراد بجنين والقدس، ام ان اسرائيل تراهن على فكرة تحسين جودة الحياة في غزة خاصة وان اهلها انهكوا بعد حصار طويل ومرير؟قد يكون ابو مازن مدرك لهذه التحديات لذا فان هناك بورصة اسماء يتم تداولها لاستبدال الحكومة الحالية كي يتم استرضاء امريكا واوروبا وابقاء سيطرة اطراف فلسطينية داخلية على هذه الحكومة، نحن نرى ان قطار العملية العسكرية في جنين قد انطلق وسيترك اثاره السياسية علينا جميعا. ورغما عن كل ذلك ستبقى جنين عنوانا لمرحلة صمود وانتصار جديدة!