بنك القدس يقدم دعمه لجمعية دنيا لأورام النساء

وطن: قام بنك القدس مؤخراً بتقديم الدعم لجمعية دنيا لأورام النساء وهي إحدى الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات الطبية والتشخيصية النوعية لمصابات الأورام النسائية وأورام الثدي وتهتم في مبدأ الصحة النوعية حق للجميع.

جاء ذلك من خلال مشاركة وفد من بنك القدس في الحفل الخيري الذي أقامته الجمعية بمناسبة مرور 11 سنة على تأسيس مركز دنيا التابع للجمعية.

صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية دنيا في سبيل النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمصابات، وقال: إننا في البنك نؤمن بأنه ليس هنالك مستحيل وأن كل شيء ممكن ونأمل أن نساهم من خلال هذا الدعم في مساعدة الجمعية في رفع جاهزية مركز دنيا ليرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة."

من جانبها، أثنت مديرة الجمعية، الدكتورة نفوذ مسلماني، على الدعم الذي قدّمه بنك القدس، مشيرة إلى مساعي الجمعية المستمرة لإحداث فرق في جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة.

حيث سيساهم هذا الدعم الذي قدمه البنك في إطار ممارسته لمسؤوليته المجتمعية في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وتقديم الدعم للحالات الاجتماعية غير القادرة على إجراء الفحوصات الضرورية.