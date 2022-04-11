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وطن الأخبار فلسطيني

تجديد "الإداري" للأسير صلاح زغير للمرة الثانية

11.04.2022 10:38 AM
تجديد &quot;الإداري&quot; للأسير صلاح زغير للمرة الثانية

وطن: جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في "عوفر" قرار الاعتقال الاداري بحق الأسير صلاح نضال زغير من الخليل، لمدة 4 أشهر جديدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت زغير بتاريخ 14/12/2021، بعد اقتحام منزله، وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته الى مركز توقيف "عتصيون".

وأضاف أن محكمة الاحتلال وبعد أسبوع على اعتقاله أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، وقبل يومين من انتهاء مدته جددت له الإداري بحجة الملف السري لأربعة أشهر إضافية بتعليمات من المخابرات.

وزغير أسير محرر كان اعتقل سابقًا، وأمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال.

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