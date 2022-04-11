محدّث| حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من بلدة ميثلون، جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فايز ربايعة ومحمد يعيش ربايعة، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، ان مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم.

واشارت الى ان قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات قباطية، عرابة، مركة، الجربة، الزبابدة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الاثنين 14 مواطنًا خلال مداهمات واسعة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود محمد سعيد حجة ومعن أحمد صلاح بعد مداهمة منزليهما ببلدة برقة شمال غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس عبر شارع القدس ومن جبل الطور، وانتشرت في حي الضاحية وقرية كفر قليل وداهمت العديد من المنازل ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب، واعتقلت الضابط بالأمن الوطني عزمي منصور.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع القدس، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، وهم الشابين حمزة سعيد أبو حسين (19 عاما)، وبلال محمد خليل عبد العزيز (34 عاما)، ومن مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت الطفلين عبيدة عماد حسن الراعي (16 عاما)، وأحمد عماد أبو شرار (16عاما)، والمواطن إسماعيل طلب النطاح (50 عاما) من بلدة إذنا غربا.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيدة مها كاظم الزعتري التي ارتقت مساء أمس بمحاذاة الحرم الإبراهيمي، وسلمت شقيقيها حازم وسيف بلاغين لمقابلة مخابراتها.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الأسير المحرر علي عصام سياغة (23 عاماً)، بعد أن داهم منزل عائلته وعبث بمحتوياته.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.