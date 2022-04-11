استشهاد الشاب محمد زكارنة في مدينة جنين

وطن: اعلنت الطواقم الطبية في مدينة جنين صباح اليوم الاثنين استشهاد الشاب محمد زكارنة.

واستشهد زكارنة متأثرا بجروح أصيب بها عصر يوم أمس برصاص قوات خاصة في المنطقة الشرقية في مدينة جنين، حيث ادخل على اثرها للمستشفى وارتقى صباح اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها عصر يوم أمس.

وكانت قوات خاصة في جيش الاحتلال قد أطلقت النار يوم امس على مركبات المواطنين مستهدفة مركبة عائلة الشهيد رعد زيدان منفذ عملية تل أبيب، حيث أصيب بإطلاق النار الشاب محمد زيدان برصاصة في منطقة الحوض حسب ما أكدته وزارة الصحة يوم امس، ادخل على اثرها لغرفة العمليات في مستشفى خليل سليمان الحكومي في المدينة ليرتقي شهيدا صباح اليوم.

وقالت وزارة الصحة ان الشهيد محمد زكارنة أصيب يوم أمس برصاصة متفجرة في الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال عدوان على المدينة، ما أدى لإصابته بتهتك في الأوعية الدموية، ما أحدث نزيفاً حاداً تطلَّب تزويده بثمانين وحدة دم إضافة إلى الصفائح، ولم تنجح كافة الجهود الطبية لإنقاذ حياته.