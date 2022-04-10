اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

وطن: أصيب، مساء اليوم الأحد، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة.

حيث اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بيتا جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية بيتا، محمود برهم، إن مواجهات اندلعت على مدخل البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

كما وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق في تجدد للمواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وافاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين لمراسلنا، بأن المواجهات تجددت مساء اليوم، وتركزت في وسط القرية، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين والمتظاهرين، ما أدى الى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

واضاف سباتين، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية الى المدخل الشرقي عند منطقة "المطينة" التي تشهد ذروة المواجهات مع الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت اليوم، المواطنة غادة إبراهيم سباتين (45 عاما)، في المنطقة ذاتها اليوم.

المصدر: وفا