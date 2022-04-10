محافظ نابلس: قبر يوسف مسؤولية السلطة وسنقوم بإصلاحه وترميمه بشكل عاجل

وطن: قال محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان في بيان صدر اليوم الاحد الموافق 10/4/2022 إن قبر يوسف يقع في الاراضي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية هي من تتولى الاشراف عليه وحمايته وترميمه.

وذكر البيان أنه يأتي "بعد قيام عدد من الشبان بتحطيم أجزاء من القبر الذي يعتبر مكاناً دينياً مقدساً عند اليهود، حيث أشار اللواء رمضان الى أن المحافظة ستقوم بشكل عاجل بترميم واصلاح الضرر الواقع في القبر ولن يتم السماح لأي جهات خارجية بالتدخل واصلاحه".

وأكد رمضان أن "نابلس مدينة حاضنة للديانات الثلاث حيث يتعايش كافة مواطنيها تحت راية المحبة والتسامح والسلام وتقع على عاتق المحافظة حماية كافة الاماكن الدينية المقدسة واحترام الشعائر الدينية كافة بغض النظر عن طبيعتها، وحيث أن القبر مسجل لدى دائرة الاوقاف الدينية والاسلامية كأثر اسلامي فإن حمايته والاشراف عليه هي من مسؤلياتنا".