مسيرات ومواجهات في الضفة دعماً وإسناداً لجنين ومخيمها

وطن: انطلقت مسيرات واندلعت مواجهات مع الاحتلال في مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية دعما واسنادا لمحافظة جنين التي تتعرض لعدوان وحصار إسرائيلي عقب عملية تل أبيب الأخيرة.

في باب العامود بالقدس المحتلة، نُظم اعتصام نصرة لجنين ومخيمها. واعتقلت مخابرات وقوات الاحتلال عاهد الرشق عضو قيادة إقليم حركة فتح بالقدس والقيادي الميداني في فتح ناصر عجاج أثناء الاعتصام.

وانطلقت مسيرة وسط رام الله، دعما واسنادا لمحافظة جنين التي تتعرض لعدوان وحصار احتلالي عقب عملية تل أبيب الأخيرة.

وهتف المتظاهرون بالتحية إلى جنين الصامدة في وجه العدوان، وأكدوا على مساندتها ومساندة مقاومتها، وأثنوا على العمليات التي نفذها مقاومون في الداخل المحتل.

وفي الخليل خرجت مسيرة وسط الخليل، رفع المشاركون فيها لافتات كتب عليها "جنين لست وحدك"، كما هتفوا بالتحية إلى مخيم جنين وشهدائه.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا بمحافظة نابلس، عقب مظاهرة مساندة لجنين ومخيمها.

وفي بيت فوريك شرق نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال نصرة لجنين ومخيمها.