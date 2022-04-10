حماس: جرائم الاحتلال بالضفة لن تنجح في كسر عزيمة الأحرار

وطن: قالت حركة حماس في الضفة إن تصعيد الاحتلال من وتيرة استهدافه للحرائر الفلسطينيات في مدن الضفة المحتلة محاولة فاشلة لردع الشعب الفلسطيني، وثنيه عن تأييد فرسان العمليات البطولية الأخيرة.

وأكد مسؤول دائرة العلاقات الوطنية بالضفة الغربية في الحركة جاسر البرغوثي أن هذه الجرائم الإرهابية لن تنجح في كسر عزيمة الأحرار بل ستؤجج الغضب الشعبي الذي سيكبد الاحتلال أثمانا باهظة، وستكون الجماهير الفلسطينية كما كانت على الدوام قادرة على عقاب عدوها، والثأر لحرائرها.