المبادرة الوطنية: جرائم الاحتلال الوحشية لن تكسر مقاومة الشعب الفلسطيني

وطن: قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان لها اليوم أن حكام "إسرائيل" أطلقوا العنان لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين لارتكاب جرائم وحشية ضد المدنيين العزل، في محاولة للتغطية على فشلهم السياسي و الأمني وعجزهم عن قهر مقاومة الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل الحرية واسقاط نظام الابارتهايد و التمييز العنصري.

ووصفت المبادرة اغتيال الاحتلال للشهيدة غادة سباتين من حوسان وهي والدة لستة أطفال، وشهيدة الحرم الابراهيمي في الخليل وتركهما تنزفان حتى الموت بالجريمة الوحشية، بالإضافة الى اطلاق النار على سيارة تقل والدة الشهيد رعد حازم و اصابة شقيقه بجراح خطيرة، واغتيال شاب فلسطيني اخر في عسقلان في ما يمثل انفلاتا خطيرا يجعل حياة كل فلسطيني مهددة بالقتل و التصفية.

وقالت المبادرة ان حكام "إسرائيل" اطلقوا حملة من العقوبات الجماعية و عمليات القتل والتنكيل ضد كل الفلسطينيين، ولكن جرائمهم لن تكسر مقاومة الشعب الفلسطيني و لن تضعف تصميمه على تحقيق الحرية والعدالة، مثلما فشلت مجزرتهم قبل عشرين عاما ضد مخيم جنين الباسل وإعادة احتلالهم للمدن و القرى والمخيمات الفلسطينية.

واستهجنت حركة المبادرة الصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وازدواجية المعايير الفاضحة في تطبيق القانون الدولي وطالبت بفرض عقوبات ومقاطعة على نظام الاحتلال والابارتهايد الإسرائيلي الذي تجاوز في بشاعته نظام الابارتهايد العنصري السابق في جنوب افريقيا.