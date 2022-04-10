شهيدتان في الخليل وبيت لحم

وطن: أعدمت قوات الاحتلال بدم بارد، مواطنتين، اليوم الأحد، في الخليل وبيت لحم.

وقبل وقت قصير من موعد الإفطار، أطلق جنود الاحتلال النار على فتاة على مدخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية الفلسطينية من محاولة إسعافها، وتركتها تنزف على الأرض حتى استشهدت.

وظهر اليوم، قتلت قوات الاحتلال المواطنة غادة سباتين في قرية حوسان غرب بيت لحم، أثناء سيرها في الشارع

وقالت مصادر محلية ان الشهيدة غادة سباتين (47عاماً) أرملة وأم لستة أطفال استشهدت بعد إطلاق الرصاص عليها لدى مرورها في الشارع حيث تمركزت مركبة لجيش الاحتلال كانت تنكل بالمواطنين.

ولفتت وزارة الصحة ان المواطنة وصلت الى مستشفى بيت جالا وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم.