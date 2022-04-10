وطن: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم عقب تشييع جثمان الشهيدة غادة سباتين.

وكانت الشهيدة سباتين تعرضت لإطلاق الرصاص من قبل جنود الاحتلال المتمركزين في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وأصيبت في الفخذ وتركت تنزف، ونقلت الى مستشفى بيت جالا الحكومي، واعلن استشهادها.

والشهيدة سباتين أرملة وأم لستة أطفال، تعاني من فقدان النظر في إحدى عينيها، وضعف في العين الأخرى، أطلق جنود الاحتلال النار عليها أثناء محاولتها قطع الطريق.