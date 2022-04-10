شرطة الاحتلال: الشخص الذي حاول الاستيلاء على سلاح مجندة في عسقلان مستوطن لديه مشاكل نفسية

وطن: ذكرت شرطة الاحتلال أنه بعد الفحص تبين أن الشخص الذي تم إطلاق النار، نحوه في عسقلان، مما أدى لمقتله هو مستوطن، يعاني من مرض عقلي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المستوطن حاول انتزاع سلاح من جندية عند مفرق قرب مدينة عسقلان.

وقالت تقارير إسرائيلية إن قائد "لواء بنيامين" التابع لجيش الاحتلال هو من استهدف المستوطن بالرصاص الحي.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن "ضابطا في الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة خطف سلاح قرب عسقلان". وأضاف أن الضابط، وهو برتبة عقيد، "حيّد المنفذ" في إشارة إلى استهدافه بالأعيرة النارية.

وبحسب التفاصيل الأولية التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن المستوطن توقف بمركبة إلى جانب الطريق وانتزع سلاحا من جندية إسرائيلية، غير أنه حاول الهرب إثر عدم إفلاحه في إطلاق النار، قبل أن يستهدفه ضابط في الجيش الإسرائيلي كان مارا بالصدفة من الموقع.

وذكرت سائل إعلام عبرية أن المستوطن هرب من مركز للتأهيل النفسي وهدد المجندة بمسدس بلاستيكي في عسقلان، وانتزع بندقيتها ثم رآه ضابط بالجيش فقتله جازماً أنه فلسطيني.