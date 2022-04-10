استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في الخليل

وطن: استشهدت مواطنة لم تعرف هويتها بعد، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل.

وأوضحت مصادر أمنية وشهود عيان لمراسلنا، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مواطنة، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة، وتركتها تنزف على الأرض.

وقالت وزارة الصحة إنها تبلغت، باستشهاد المواطنة التي كانت قد أصيبت بجروح بالغة الخطورة بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها في محيط الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت المنطقة "عسكرية مغلقة" ومنعت الطواقم الطبية من الوصول للمكان واغلقت ابواب الحرم الابراهيمي الشريف على العاملين فيه من سدنة الحرم.

وهذه الشهيدة هي الثانية منذ صباح اليوم، بعد استشهاد المواطنة غادة سباتين (45 عاما) من حوسان في بيت لحم والتي أطلق جنود الاحتلال النار عليها وارتقت متأثرة بجروحها