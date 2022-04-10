جماهير بيت لحم تشيع جثمان الشهيدة غادة سباتين

وطن: شيعت جماهير محافظة بيت لحم وأهالي قرية حوسان، اليوم الأحد، جثمان الشهيدة غادة إبراهيم سباتين (35 عاما)، إلى مثواه الاخير في مقبرة القرية.

وانطلق الموكب من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي وصولا إلى مكان سكنها في قرية حوسان، حيث ألقيت عليها نظرة الوداع الأخيرة، ثم الصلاة عليها ومواراتها الثرى في مقبرة القرية.

وكانت الشهيدة سباتين تعرضت لإطلاق الرصاص من قبل جنود الاحتلال المتمركزين في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وأصيبت في الفخذ وتركت تنزف، ونقلت الى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهناك أعلن عن استشهادها.

المواطنة سباتين أرملة ولديها ستة أطفال.