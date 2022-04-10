أمر اعتقال إداري بحق الشاب عمر عودة من قلنسوة

وطن: وقع وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الأحد، على أمر اعتقال إداري بحق الشاب عمر عودة، بعد نحو أسبوعين من اعتقاله من منزله في مدينة قلنسوة.

وأعرب علاء تلاوي محامي الشاب، عن تفاجئه من القرار الإداري بحق موكله، لأنه لا توجد أي مواد مرتبط بأي ادعاءات نسبت إليه.

وشنت سلطات الاحتلال، عقب العمليات الأخيرة في الداخل المحتل، حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين من فلسطينيي الداخل، طالت 9 نشطاء على الأقل بزعم "تنفيذ أنشطة استباقية لإحباط تنفيذ عمليات"؛ وفي ظل غياب الذرائع القانونية للاعتقالات.