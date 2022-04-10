ضبط مايقرب ربع طن لحوم تالفة جنوب محافظة الخليل

وطن: تمكن جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع مديريتي الصحة والزراعة ، ومكتب العمل، صباح اليوم الأحد، من ضبط نحو (220) كيلو لحوم تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المطاعم جنوب المحافظة.

وقد جاءت عملية الضبط أثناء قيام الجهاز وجهات الاختصاص بعمل جولة ميدانيةٍ تفقدية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، حيث تم ضبط الكمية المذكورة وبحضور جهات الاختصاص أقرَ إتلاف الكمية على الفور لتلفها ولعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

ويهيب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مواد فاسدة أو مهربة من خلال الاتصال على الرقم المجاني للجهاز (132) أو عبر الصفحة الرسمية، من أجل توفير الأمن الصحي والغذائي لأبناء شعبنا الفلسطيني وحماية الاقتصاد الوطني.