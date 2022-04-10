النبالي والفارس تطلق مشروعها الجديد "فيرونا " في ضاحية الريحان

وطن: أعلنت شركة النبالي والفارس للعقارات عن إطلاق أحدث مشاريعها "فيرونا" بالشراكة مع شركة العجولي للعقارات، في ضاحية الريحان، "فيرونا" المشروع الفاخر الذي يتألف من عمارتين والمستوحى من مفهوم الفخامة برونق عصري.

يقع المشروع الذي ينسجم بتصميمه الفريد مع روح الجودة المعمارية في ضاحية الريحان-رام الله بجوار لاكاسا مول ويأتي مشروع فيرونا امتداداً لسلسلة مشاريع أخرى للنبالي والفارس للعقارات في ضاحية الريحان" الفلل الاندلسية، والبيت الأندلسي".

يتميز "فيرونا" بموقعه الفريد في أعلى مناطق ضاحية الريحان، حيث يتربع المشروع على 2 دونم تمتاز بإطلالتها الغربية باتجاه الساحل الفلسطيني، وبوقوعها على شارع رئيسي حيوي قريب من كافة المرافق الحياتية المهمة مثل مستشفى الإستشاري.

يتألف المشروع من عمارتين تضمان طوابق فاخرة تحتوي على عدة نماذج من الشقق السكنية بتصاميم عصرية تلبي احتياجات السكان، بالإضافة إلى المحال التجارية الموجودة في المشروع بمساحاتها المختلفة لتلبي تطلعات المستثمرين في ضاحية الريحان، وتندمج العمارتان بتناغمٍ تام يلبي احتياجات السكان وتجتمع عناصر الفخامة والرقي والإبداع لتوفر شقق عصرية مُحاطة بتراسات ومداخل خاصة وحدائق، لتقدم مجتمعة مشروع فخم بمعايير بناء جديدة.

هذا ويحتوي المشروع على عمارتين تضمان طوابق فاخرة تحتوي على عدة نماذج من الشقق السكنية بالإضافة إلى المحال التجارية الموجودة في المشروع بمساحاتها المختلفة لتلبي تطلعات المستثمرين في ضاحيةالريحان، ونندمج العمارتان بتناغمٍ تام يلبي احتياجات السكان وتجتمع عناصر الفخامة والرقي والإبداع لتوفر شقق عصرية مُحاطة بتراسات ومداخل خاصة والحدائق الخضراء، لتقدم مجتمعة أعجوبة معمارية تعيد رسم معالم الطبيعة ببراعة فنية لا مثيل لها.

أكد مدير عام شركة النبالي والفارس المهندس عماد الخطيب أن مشروع "فيرونا" سيكون من المشاريع المتميزة في السوق العقاري الفلسطيني، وسيترك المشروع اسما قويا في ضاحية الريحان لتغنيه بكافة المواصفات والمعايير التي تشجع الكل على الاستثمار فيه.