استشهاد المواطنة غادة سباتين برصاص الاحتلال في حوسان

وطن: أعلنت وزارة استشهاد مواطنة أطلق الاحتلال النار عليها في حوسان، دون ان تذكر هويتها.

وقالت مصادر محلية ان الشهيدة غادة سباتين (35عاماً) أرملة وأم لستة أطفال استشهدت بعد إطلاق الرصاص عليها لدى مرورها في الشارع حيث تمركزت مركبة لجيش الاحتلال كانت تنكل بالمواطنين.

ولفتت الوزارة ان المواطنة وصلت الى مستشفى بيت جالا وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم.

وأطلق جنود الاحتلال النار على مواطنة تبلغ من العمر (47 عاما)، في قرية حوسان غرب بيت لحم، أثناء سيرها في الشارع، ما أدى إلى اصابتها، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.