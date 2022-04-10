شبان يقتحمون قبر يوسف ورئيس مجلس المستوطنات يدعو الجيش للسيطرة عليه

وطن: اقتحم شبان فجر اليوم قبر يوسف في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن مسيرة غاضبة انطلقت بعد منتصف الليل من مخيم بلاطة شرقي نابلس إلى قبر يوسف، وألقوا زجاجات حارقة باتجاهه، حيث أظهرت الصور اشتعال النار داخل القبر وتحطيمه من الداخل.

وتمكن عدد من الشبان من الدخول إلى قبر يوسف برغم محاولات منعهم من جانب القوة الأمنية الفلسطينية المرابطة بمحيطه، وحطموا محتوياته ومرافقه.

وإزاء ذلك طالب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، جيش الاحتلال لإعادة السيطرة على قبر يوسف، بعد اقتحامه فجر اليوم من قبل شبان فلسطينيين غاضبين.

يذكر أن قبر يوسف يتعرض لاقتحامات متكررة من المستوطنين بحجة الصلاة بزعم أنه يعود للنبي يوسف عليه السلام.