11 اصابة جراء اعتداءات الاحتلال في جنين واريحا وطولكرم

وطن: أصيب 11 مواطنين باعتداءات الاحتلال في مناطق مختلفة في الضفة.

وأفادت الصحة بإصابة 3 مواطنين في جنين (إصابة بالاختناق، إصابة بشظية في الأطراف العلوية، إصابة بالرصاص الحي بالبطن)، و4 آخرين في أريحا والأغوار (إصابة بشظية في الظهر، إصابة بالرصاص الحي في الفخذ وكسر عظمة الفخذ، إصابة بالرصاص الحي في القدم، إصابة بالرضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال).

كما أفادت وزارة الصحة بتسجيل 4 إصابات باعتداءات الاحتلال على طولكرم، بينهم إصابتان بالرصاص الحي (مدخل ومخرج في الفخذ)، وإصابتان بنهش كلاب بوليسية إسرائيلية.