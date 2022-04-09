إصابة طفل و3 شبان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

وطن: أصيب طفل و3 شبان بالرصاص الحي، وعشرات المواطنين بالاختناق مساء اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السام ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن طفلا (15 عاما) أصيب بالرصاص الحي في قدمه، و3 شبان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص صوب المواطنين بمنطقة عصيدة في البلدة والذين خرجوا بمسيرة تضامنية مع مخيم جنين.

(وفا)