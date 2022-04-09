جيش الاحتلال يقر سلسلة إجراءات عقابية بحق أهالي جنين

وطن: فرض جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، سلسلة إجراءات عقابية ضد سكان جنين.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "لن يُسمح بدخول التجار وكبار رجال الأعمال (BMC) من سكان منطقة جنين لـ"إسرائيل"، كما لن يُسمح بدخول وخروج "فلسطيني الداخل" (بالسيارات أو مشيًا) عبر معبري "جلبوع وبرطعة".

وأشار إلى أنه سيتم إيقاف نقل الركام الصخري بطريقة DTD عبر المعابر في محافظة جنين.

وأوضح أنه لن يُسمح بالزيارات العائلية للفلسطينيين من سكان منطقة جنين، (في نطاق الـ 5,000 التصريح التي تمت الموافقة عليها).

وذكر جيش الاحتلال أنه "سيستمر دخول العمال إلى الداخل بشكل اعتيادي مع زيادة عمليات التفتيش في المعابر".