تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون واليونايتد يسقط أمام إيفرتون

وطن: صب فريق تشيلسي جام غضبه على مضيفه ساوثهامبتون، وتغلب عليه بسداسية نظيفة مساء السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف تشيلسي كل من ماركوس ألونسو في الدقيقة الثامنة، ومايسون مونت "هدفان" بالدقيقتين 16، و54 على التوالي، وتيمو فيرنر "هدفان" في الدقيقتين 21، و49 على الترتيب، وكاي هافرتز بالدقيقة 31.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 62 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي رصيد ساوثهامبتون 36 نقطة بالمركز الثالث عشر.

ويأتي هذا الفوز، بعدما تلقى تشيلسي هزيمتين متتاليتين على أرضه، الأولى أمام برينتفورد في "البريميرليج"، والثانية أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بدوره، حقق إيفرتون انتصارًا ثمينًا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف على ملعب "جوديسون بارك" أحرزه أنتوني جوردون في الدقيقة 27.

وبذلك، رفع إيفرتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز 17، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 51 نقطة بالمركز السابع.

وفي مباريات أخرى، فاز ليدز يونايتد على واتفورد بثلاثية نظيفة، وبرايتون على أرسنال بهدفين لواحد.