إصابة المسن محمود فقها بكسور ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه شرق طولكرم

وطن: اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، بالضرب المبرح على مسن من بلدة كفر اللبد، أثناء رعيه لأغنامه في أرضه الواقعة في قرية الحفاصي القريبة من مستوطنة "عناب" المقامة على أراضي المواطنين، شرق طولكرم.

وقال المواطن صعيب جبعيتي من كفر اللبد، إن مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح اعتدوا بالضرب المبرح على المسن محمود حسين محمد فقها (80 عاما)، أثناء تواجده في ارضه، ما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض وإصابة مباشرة في عينيه اليسرى.

وأضاف أنه تم نقل المسن فقها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى رفيديا في نابلس لإكمال العلاج.

وأوضح جبعيتي أنها ليست المرة الاولى التي يتعرض لها فقها وعائلته لاعتداء المستوطنين بهدف اجبارهم على ترك أرضهم في خطوة للاستيلاء عليها لصالح المستوطنة.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، الذي عاد المصاب فقها في المستشفى، إن ما تعرض له المسن فقها اعتداء همجي من قبل مستوطنين إرهابيين يمارسون عملياتهم الانتقامية بحق شعبنا، بهدف اجبارهم على ترك اراضيهم، وبالتالي الاستيلاء عليها.

وشدد على أن هذه الهجمات لن تثني شعبنا على مواصلة نضاله ضد الاحتلال ومستوطنيه، ولن يرضخ لهذه التهديدات والاعتداءات، داعيا جماهير شعبنا إلى التواجد في أراضيهم وحمايتها وزراعتها ومقاومة أي محاولة احتلالية لسرقتها.

(وفا)