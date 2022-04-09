السعودية تقرر رفع عدد الحجاج إلى مليون من داخل المملكة وخارجها

وطن: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن موسم حج هذا العام سيكون وفقًا للضوابط التالية:

- يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

- يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وشددت على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.