انسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين بعد فشلها في اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب

وطن: انسحبت قوات الاحتلال من مخيم جنين، بعد ساعات من اقتحامه، صباح اليوم، في محاولة منها لاعتقال والد منفذ علمية تل أبيب رعد فتحي حازم.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة منفذ عملية تل أبيب رعد في مخيم جنين، وطالبتهم بتسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت، لكنها فشلت في اعتقال أي منهم، واخذت قياسات المنزل تمهيدا لهدمه لاحقا.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين الذين تصدوا للاقتحام، وهاجموا القوات المقتحمة بالعبوات المتفجرة.

واستشهد الشاب أحمد السعدي، وأصيب 13 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام المخيم.

وذكرت وزارة الصحة أن الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي، بينها إصابتان بالبطن، إحداها لشابة تبلغ من العمر 19 عاما، أدخلتا لغرف العمليات، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في المخيم، ونقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، لتلقى العلاج.

وخلفت قوات الاحتلال دمارا في منزل عائلة الشهيد.