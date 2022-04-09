شهيد واصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين وبرقين

وطن:اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد السعدي، واصابة 13 مواطنين اخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم السبت مخيم جنين.

واصيب الشاب السعدي بعيارين ناريين في رأسه وصدره خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال ما ادى لاستشهاده.

وذكرت وزارة الصحة أن الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي، بينها إصابتان بالبطن، إحداها لشابة تبلغ من العمر 19 عاما، أدخلتا لغرف العمليات، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في المخيم، ونقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، لتلقى العلاج.

وفي قرية برقين بمحافظة جنين اصيب مواطنان برصاص الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال القرية، حيث حاصرت منزل الاسير المحرر نور الدين حمادة واعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم السبت منطقة الجابريات ومخيم جنين، وحاصرت منزل عائلة الشهيد رعد حازم بالمخيم، كما وحاصرت منزلا اخر وباشرت توجيه نداءات عبر مكبرات الصوت تطالب هذه العائلة بالخروج من المنزل.