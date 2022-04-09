الاحتلال يقتحم منزل عائلة الشهيد رعد في عربونة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت، قرية عربونة شرق جنين وداهمت منزل عائلة منفذ عملية تل أبيب الشهيد رعد فتحي حازم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية المجاورة للخط الاخضر، واغلقت مداخلها، واقتحمت منزل عائلة الشهيد رعد، الذي كانت أخلته منذ وقوع العملية.

كما واقتحمت قوات الاحتلال مزرعة لعائلة الشهيد رعد في قرية دير غزالة المجاورة.

وأشارت الى ان مخابرات الاحتلال عاودت الليلة الماضية الاتصال مجددا بوالد الشهيد رعد وطالبته بتسليم نفسه لجيش الاحتلال، لكنه رفض ذلك مجددا وأبلغهم بأنه موجود في مخيم جنين وإذا أرادوه فليأتوا إليه في منزله.

ومساء الخميس، نفذ الشهيد رعد زيدان حازم ، ابن مخيم جنين عملية في تل أبيب أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 15 آخرين.