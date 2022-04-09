رهط: إصابات بينها خطيرة في إطلاق نار، وطعن شاب في الجش

وطن: أصيب 4 أشخاص على الأقل بجراح متفاوتة الخطورة، من جرّاء تعرضهم لإطلاق نار، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، في مدينة رهط في منطقة النقب.

وبحسب التقارير المحلية فإن مجهولين أطلقوا النار باتجاه مقهى يقع في الحي رقم 34 في رهط، الأمر الذي أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة 4 أشخاص، في حين قالت الطواقم الطبية إن عدد المصابين وصل إلى 5.

وذكرت الطواقم الطبية أنها قدمت العلاج لخمسة مصابين في العشرينات من العمر. وقالت إن اثنين من بين المصابين بحالة خطيرة في حين وصفت ثلاث حالات بـ"المتوسطة".

ونقل المصابون إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لتلقي العلاج.

وفي جريمة منفصلة وقعت في وقت لاحق، أصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاما بجراح خطيرة، من جراء تعرّضه للطعن في قرية الجش، شمالي الداخل المحتل.

19 قتيلا في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام

ووصل عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطيني في الداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري إلى 19 قتلا، في عنف مختلفة شملت جرائم طعن وإطلاق نار؛ علما بأن هذه الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في الجولان السوري المحتل ومدينة القدس المحتلة.

(عرب 48)