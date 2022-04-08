اتحاد المعلمين: تعليق دوام المدارس يوم الثلاثاء منذ الصباح وبقية أيام الاسبوع بعد الحصة الثالثة

وطن: أعلن الاتحاد العام للمعلمين عن برنامج فعالياته الاحتجاجية خلال الاسبوع الجاري.وحمل الاتحاد في بيان له وصل وطن نسخة عنه الحكومة مسؤولية تعطيل العملية التعليمية والتربوية في ظل عدم الاستجابة لمطالبه، مؤكدا استمرار الاتحاد فعالياته الاحتجاجية المتصاعدة حتى تحقيق حقوقهم كاملة.

ودعا الاتحاد الى ضرورة انجاح الامتحانات التجريبية للثانوية العامة.

ولفت ان برنامج الفعاليات يشمل تعليق الدوام في المدارس أيام السبت والأحد والاثنين والاربعاء والخميس بعد الحصة الثالثة مع المغادرة بشكل فوري، على ان يعلق الدوام في المدارس يوم الثلاثاء منذ الصباح مع توجه المدرسين الى اماكن عملهم والمغادرة في تمام الساعة 11 صباحا.

وقرر الاتحاد تعليق الدوام في الوزارة والمديريات الساعة 11:30 طيلة ايام الأسبوع مع المغادرة بشكل فوري .