غوارديولا: منافسة ليفربول الأكبر في مسيرتي

وطن: قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إن‭ ‬المنافسة مع ليفربول بقيادة يورغن كلوب، كانت الأكبر في مسيرته، وسيتذكرها دائماً باعتزاز عندما يعتزل المهنة في نهاية المطاف.

ويتفوق سيتي في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل مواجهة يوم الأحد، على ملعب الاتحاد، وهي مباراة قد تحدد مصير سباق المنافسة على اللقب قبل ثماني جولات.

وخاض غوارديولا منافسات لا تُنسى مع ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو، عندما كان في برشلونة، ومع بروسيا دورتموند فريق كلوب السابق عندما تولى تدريب بايرن ميونخ، لكنه اختار ليفربول على أنه أقوى منافس له حتى الآن.

وقال غوارديولا للصحافيين اليوم الجمعة: "عندما أتقاعد وأشاهد المباريات على الشاشات وألعب الغولف، سأتذكر أن أكبر منافسة كانت مع ليفربول، عندما تحقق 100 نقطة و98 نقطة (في موسم واحد)، فأنت بحاجة إلى شخص يضغط عليه من الخلف ليكون قريباً جداً".

وتابع: "أكثر ما يميز الفريقين ثبات المستوى، حدث هذا على مدى أربع أو خمس سنوات".

وأضاف: "لهذا السبب (روجر) فيدرر و(رافا) نادال و(نوفاك) ديوكوفيتش كانوا في القمة لفترة طويلة".

وقبل ثلاث سنوات احتدمت المنافسة بين الفريقين بطريقة مماثلة حين تفوق سيتي على ليفربول في النهاية بنقطة واحدة في اليوم الأخير حيث لم يخسر الفريقان في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وقال غوارديولا إنه يحترم كلوب كثيراً، وأضاف أنه سيدعو المدرب الألماني لتناول كأس من النبيذ معه.

وقال المدرب الإسباني: "إذا فزنا سأحب ذلك، يورجن يجعل كرة القدم العالمية مكاناً أفضل".

وقال غوارديولا إنه لن يلعب أبداً من أجل التعادل، لكنه اعترف بأنه غير متأكد من أن الفوز سيجعل سيتي مرشحاً للفوز باللقب.

وقال: "ستكون ثلاث نقاط مهمة هائلة، لكن لا تزال هناك سبع مباريات، و21 نقطة، والكثير من الأشياء المتعلقة بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي".

وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي في الأسبوع التالي.