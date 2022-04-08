كيف وصل الشهيد رعد زيدان إلى قلب تل أبيب؟

وطن: ذكرت وسائل الإعلام العبرية مساء اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول كيفية وصول الشهيد رعد زيدان من مدينة جنين إلى قلب مدينة تل أبيب.

وذكر موقع "واي نت" العبري بأن ترجيحات سلطات الاحتلال تشير الى أن الشهيد رعد، وصل إلى قلب مدينة تل أبيب، يوم أمس الخميس، من خلال خلال فتحة في سياج الجدار الفصل العنصري، ووصل إلى مدينة أم الفحم، ومنها استقل باص إلى تل أبيب، وهناك قام بتنفيذ عمليته.

وذكر الموقع ان منفذ العملية تلقى مساعدة من شخص زعم ان "هويته معروفة" لدى أجهزة الاحتلال الامنية.

وارتفع عدد قتلى العملية الفدائية في شارع ديزنكوف الى 3 قتلى، بعد اعلان سلطات الاحتلال عصر اليوم الجمعة مقتل مستوطن متأثرا بإصابته.

واستشهد منفذ العملية، فجر اليوم، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في يافا، بعد عملية مطاردة واسعة شارك فيها أكثر من ألف شرطي وعنصر أمني، واستمرت أكثر من 9 ساعات. وأسفرت كذلك عن إصابة 10 آخرين، بينهم ثلاثة بحالة خطيرة ومستقرة، في حين تتراوح حالة أربعة من المصابين بين متوسطة وطفيفة.