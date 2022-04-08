استطلاع: نصف الإيطاليين يعارضون أي تورط لبلادهم بالصراع في أوكرانيا

وطن: أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة الاستشارات المتخصصة "إبسوس" أن ما يقرب من نصف الإيطاليين يعارضون أي تورط لإيطاليا في الصراع في أوكرانيا.

ووفق نتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة الاستشارات المتخصصة "إبسوس" ونشرته صحيفة "لا ستامبا" اليوم الجمعة، فإن ما يقرب من نصف الإيطاليين يعارضون أي تورط لإيطاليا في الصراع في أوكرانيا. وحوالي 29٪ يؤيدون فقط تقديم المساعدة العسكرية، و 5٪ يؤيدون التدخل المباشر.

إذ يفضل حوالي 48 ٪ من المواطنين الإيطاليين أن تتجنب الدولة أي تورط في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك الامتناع عن إرسال أسلحة.

وحوالي 85٪ من المستطلعين قلقون "للغاية" أو "بما فيه الكفاية" بشأن ما يحدث في أوكرانيا. وبحسب الصحيفة، إنهم قلقون بشأن العواقب الاقتصادية سواء بالنسبة لعائلاتهم أو على الدولة ككل، من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومخاطر المدخرات، وتدهور الحسابات العامة، وانخفاض الصادرات والإنتاج الصناعي.

كما لفت الاستطلاع إلى أن أكثر من نصف المستطلعين بقليل (51٪) يؤيدون الإبقاء على العقوبات ضد روسيا "حتى في مواجهة ارتفاع الأسعار"، بينما الثلث (32٪) "لا يوافقون" على الإطلاق.

يشار إلى أن 49٪ من المستطلعين لا يجدون "أي عذر" للعملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا. بالمقابل يرى حوالي الثلث (34٪) أن "الناتو يشكل تهديدا لروسيا".

تم إعداد استطلاع الرأي العام على أساس 800 مقابلة مع أشخاص تزيد أعمارهم عن 18 عاما ويعيشون في إيطاليا بين 28 و 30 مارس.