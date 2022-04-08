إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس

وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن 11 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات بيت دجن، وآخر بالحروق، واثنين نتيجة السقوط، كما أصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة في الظهر.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي يشارك فيها أهالي بيت دجن، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي القرية.

(وفا)