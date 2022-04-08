رفضًا لعزله المستمر منذ 34 يومًا: الأسير خليل مصباح يواصل إضرابه لليوم الرابع في زنازين سجن "عسقلان"

وطن: قال نادي الأسير إنّ الأسير خليل موسى مصباح من مخيم جنين، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، رفضًا لعزله في زنازين سجن "عسقلان" المتواصل منذ 34 يومًا.

وكان الأسير مصباح قد تعرض قبل نحو شهر إلى اعتداء وحشي من قبل السّجانين في عزل سجن " عسقلان" بعد أن جرى نقله إليه من سجن "مجدو" وكان قد واجه خلال الفترة القليلة الماضية عمليات نقل وعزل مستمرة.

وأوضح نادي الأسير أنّ زنازين سجن "عسقلان" تعتبر من أسوأ الزنازين التي يحتجز فيها الأسرى، حيث تصاعدت مؤخرًا عمليات العزل الإنفراديّ، التي تُشكّل أخطر السياسات التنكيلية الممنهجة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، ووصل عدد الأسرى المعزولين حتى نهاية الشهر الماضي لنحو 29 أسيرًا.

يذكر أن الأسير مصباح محكوم بالسّجن لمدة 20 عامًا، وهو معتقل منذ عام 2003، هو من بين الأسرى المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، حيث يعاني من مشاكل صحية مزمنة في المعدة والأمعاء والأوعية الدموية.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأسير مصباح، وطالب كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر الدوليّ، بضرورة الكشف عن مصيره ووضعه الصحيّ وطمأنة عائلته التي تعيش منذ فترة حالة من القلق الشديد.