مصري وجزائري يتربعان على عرش أغنياء العرب.. فوربس تكشف عن قائمة مليارديرات 2022

وطن: كشفت مجلة Forbes الأمريكية عن تصنيفها السنوي في نسخته 36 لأغنى مليارديرات العالم للعام 2022، إذ تضمنت القائمة 21 مليارديراً عربياً بينهم المصري ناصف ساويرس، الذي جاء بالمرتبة الأولى عربياً، و304 عالمياً، والجزائري يسعد ربراب بالمرتبة الثانية عربياً، و536 عالمياً، بثروة بلغت 5.1 مليار دولار.

القائمة تضمنت 2668 مليارديراً، بانخفاض 87 مليارديراً مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت ثروة الملياردير المصري ساويرس ناصف ساويرس، الذي جاء بالمرتبة الأولى عربياً 7.7 مليار دولار، أما رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب والذي احتل المرتبة الثانية عربياً، فبلغت ثروته 5.1 مليار دولار، أما المرتبة الثالثة فجاء فيها نجيب ساويرس بثروة قيمتها 3.4 مليار دولار .

فيما جاء طه ميقاتي ونجيب ميقاتي في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، بثروة 3.2 مليار دولار وضمت القائمة ثلاثة إماراتيين، وهم رجل الأعمال حسين سجواني بالمرتبة 1163 عالمياً، بثروة تقدر بـ2.7 مليار دولار، وعبدالله الغرير بالمرتبة 1196، بثروة تقدر بنحو 2.6 مليار دولار، وعبد الله الفطيم بالمرتبة 1238 عالمياً، بثروة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.

وتبين من خلال القائمة الجديدة أن مصر ولبنان تضمان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، والشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، وكذلك محمد الفايد.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن عدد المليارديرات العرب في القائمة العالمية نقص في تصنيف السنة الجديدة بعد وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم.

قائمة أثرياء العالم

ويشار إلى أن المجلة الأمريكية كشفت عن القائمة الجديدة للمليارديرات في العالم وتبين انخفاض إجمالي عدد مليارديرات العالم بواقع 87 شخصاً، فيما انضم أشخاص جدد إلى هذه القائمة، من بينهم المغنية البربادوسية الشهيرة ريانا.

المجلة ذكرت في تقريرها الجديد الذي نُشر أن ثروات مليارديرات العالم أصبحت أقل بواقع 400 مليار دولار عن العام الماضي، وأوضحت أنه بحسب إحصائية عام 2022، فقد أصبح عدد المليارديرات في العالم 2668، بينما كان عددهم في قائمة عام 2021، 2755 شخصاً.

أشارت "فوربس" أيضاً إلى أنه على الرغم من الحرب الأوكرانية الروسية، وجائحة كورونا، والأسواق الراكدة، فقد انضم إلى القائمة ما مجموعه 236 شخصاً من أصحاب المليارات خلال العام الماضي، بينما خرج من القائمة 323 شخصاً.

يأتي هؤلاء القادمون الجدد من 34 دولة مختلفة، وتتصدر هذه الدول الصين، التي على الرغم من الإجراءات الصارمة التي شنَّتها الحكومة الصينية على التكنولوجيا، فإن البلاد دفعت بـ62 مليارديراً جديداً، وهو أكبر عددٍ من أيِّ دولةٍ أخرى.

جاءت أمريكا في المرتبة الثانية بأعداد المنضمين حديثاً لقائمة المليارديرات، بمجمل 50 شخصية، من ضمنهم غاري وانغ البالغ من العمر 28 عاماً، والذي تبلغ ثروته 5.9 مليار دولار، وهو المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في بورصة العملات المشفرة FTX ومقرها جزر الباهاما.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الهند بـ29 مليارديراً جديداً، من بينهم كارثيك سارما البالغ من العمر 47 عاماً، وبثروة 3.1 مليار دولار.