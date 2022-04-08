80 الف مصل ادوا صلاة الجمعة الاولى من شهر رمضان في المسجد الاقصى

وطن: تمكن آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان، رغم القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال.

وقالت دائرة الاوقاف في القدس ان نحو 80 الف مصل ادوا اليوم صلاة الجمعة الاولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الاقصى.

وعززت شرطة الاحتلال من تواجد عناصرها في القدس وعند مداخل المدينة؛ وتم نشر المئات منهم بين أزقة البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى.

وأغلقت شرطة الاحتلال عددًا من الشوارع الرئيسية في القدس عبر السواتر الحديدية، ولم تسمح بمرور المركبات التي تقل مصلين عبرها، بل تركتهم يمشون مسافات طويلة حتى الوصول إلى البلدة القديمة ثم للمسجد الأقصى المبارك، من بينهم أطفال وكبار في السن.

ومنعت كذلك قوات الاحتلال الحافلات العامة من بلوغ محطاتها المعتادة.

وتوافد آلاف المصلين الفلسطينيين من الضفة المحتلة وضواحي القدس منذ ساعات الفجر، للدخول إلى القدس، وسط تضييقات الاحتلال وتقييد حرية العبادة.

وكانت سلطات الاحتلال قد حددت دخول من هم فوق الخمسين عامًا من الرجال دون تصاريح، أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و50 عامًا فقد منعتهم من الدخول إلّا بتصريح، فيما سُمح للنساء والفتيات بالدخول دون قيود.