بينيت وغانتس: لا قيود أمام الجيش في عملياته و"أجهزة الأمن" سوف تكثّف نشاطها في الفترة المقبلة

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، أنه لا يضع اي قيود امام الجيش في عملياته ضد منفذي العمليات.

نفتالي بينيت في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، عقب جلسة مشاورات "امنية" بعد عملية تل أبيب، توعد بملاحقة من ساعد المنفذ باي شكل رغم ان "الشاباك" لا يعرف شيئا عن العملية.

وامتدح وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، شجب الرئيس محمود عباس للعملية، وطالبه بتحويل أقواله إلى أفعال.

وقال: "اجهزة الامن الإسرائيلية" سوف تعمل بقوة وستكثف نشاطها الامني في الفترة المقبلة.

وأضاف: "إسرائيل" اعتقلت مئتي فلسطيني مؤخرا وستعتقل الآلاف إن تطلب الأمر.

يشار إلى أن الاحتلال ينفذ اعتداءاته وجرائمه ضد الفلسطينيين دون أي قيود، وأعطته حكومة الاحتلال مؤخرا صلاحية إطلاق النار على أي فلسطيني دون محاسبة.