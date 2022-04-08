والد منفذ عملية تل أبيب: راضٍ عن ابني

وطن: أكد فتحي حازم والد الشهيد رعد منفذ عملية تل أبيب، رضاه عن نجله وثقته بالنصر القريب على الاحتلال.

وقال حازم في كلمة له خاطب فيها مئات الفلسطينيين الذين توافدوا إلى منزله في جنين فور الكشف عن استشهاد نجله منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب: "سترون النصر إن شاء الله في جيلكم، سترون النصر في عهدكم في السنوات المقبلة في الأيام المقبلة".

وأضاف "سترى عيونكم التغيير وستنالون حريتكم واستقلالكم وستنالون النصر بإذن الله".

وتحدث عن صفات الشهيد رعد" كان سمحا مصليا صائما بارا بوالديه، متخصصا في مجال الكمبيوتر والتقنيات"، مشيرا أنه شخصية لطيفة ومحبوبا.