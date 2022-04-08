مانشستر يونايتد يقترب من حسم التعاقد مع المدرب الهولندي تين هاغ

وطن: أفادت تقارير إعلامية بريطانية في الساعات القليلة الماضية بأن مانشستر يونايتد اقترب من حسم تعاقده مع مدرب أياكس أمستردام الهولندي إريك تين هاغ للإشراف عليه اعتبارا من الموسم المقبل.

وذكرت كل من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ديلي ميل" أن مجلس إدارة "الشياطين الحمر" يرى أن المدرب الهولندي البالغ 52 عاما هو الشخص المناسب لتولي مهمة إدارة الفريق الباحث عن استعادة ما كان عليه خلال حقبة المدرب الإسكتلندي الأسطوري السير أليكس فيرغوسون.

وأفادت "ديلي مايل" بأن يونايتد أجرى محادثات مع أياكس في نهاية الأسبوع الماضي حول الشروط التي يمكن أن يرحل بموجبها تين هاغ عن النادي الهولندي.

وينتهي عقد تين هاغ في نهاية الموسم المقبل وسيكلف يونايتد قرابة 1.6 مليون جنيه إسترليني (2.1 مليون دولار) كي يتمكن من الحصول على خدماته الصيف المقبل، وهو مبلغ أقل بكثير مما يمكن أن يطالب به باريس سان جيرمان الفرنسي للسماح لمدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بالرحيل والذي تردد مؤخرا أنه ضمن خيارات إدارة اليونايتد.

وقالت كل من "بي بي سي" و"دايلي مايل" إن اليونايتد سيؤخر الإعلان عن التعاقد مع تين هاغ احتراما لأياكس الذي يصارع على لقب الدوري الهولندي مع أيندهوفن حيث يتقدم في الصدارة على الأخير بفارق أربع نقاط.

وأوكل اليونايتد إلى الألماني رالف رانغنيك مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم عقب إقالة النروسجي أولي غونار سولشاير من منصبه في نوفمبر، بعد قرابة ثلاثة أعوام على توليه مسؤولية الإدارة الفنية للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب.

المصدر: RT