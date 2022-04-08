تفاصيل جديدة حول منفذ عملية تل أبيب.. تجوّل في المدينة 9 ساعات بعد العملية ورفض الاستسلام

وطن: بعد مطاردة استمرّت لساعات، استشهد منفذ عملية تل أبيب بنيران وحدة "تكيلا" الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال خلال تبادل إطلاق نار وقع فجر اليوم الجمعة قرب دوار الساعة بمدينة يافا القديمة.

وذكر مواطنون من يافا أنهم سمعوا أصوات إطلاق رصاص سُمعت في منطقة دوار الساعة بيافا، قرابة الساعة الخامسة فجرًا. وفي وقت لاحق أعلن جهاز "الشاباك" في بيان عن قتل الشهيد بعد تحديد مكانه بالقرب من المسجد الكبير في البلدة القديمة في يافا.

وقال شهود إنهم سمعوا صوت تبادل إطلاق نار فور خروجهم من المسجد بعد صلاة الفجر، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن عنصرين من الاحتلال تعرفا إلى المنفذ في المكان وطالباه بالتوقف، فرفض الاستسلام وفتح النار عليهما ووقع اشتباك مسلح في المكان، حتى استشهد. ومنفذ العملية هو الشاب رعد فتحي زيدان حازم البالغ من العمر 29 عاما من مخيم جنين.

وذكرت القناة 12 العبرية أن "منفذ عملية تل أبيب تجوّل لمدة 9 ساعات ومسافة 3 أميال ونصف، بعد العملية قبل أن يشتبك مع وحدة "تكيلا" في يافا ويُستشهد".

وقُتِل مستوطنان وأُصيب 16 آخرون بجراح متفاوتة، جرّاء تعرّضهم لعمليّة إطلاق نار نُفِّذت في وقت متأخر من مساء الخميس، وسط تل أبيب، ما دفع سلطات الاحتلال إلى استدعاء قوات خاصة من الجيش للمكان، في حين توقّفت المواصلات العامّة في وسط المدينة بشكل كليّ.

وكانت قد شهدت مدينة تل أبيب الى حالة استنفار طوال الليلة الماضية وسط رعب وهلع سيطرا على شوارع المدينة. وشارك أكثر من الف شرطي بأعمال البحث عن المنفذ، كما تم استدعاء قوات وكتائب من الجيش ومنها كتيبة النخبة - وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة. وقد نصبت شرطة الاحتلال الحواجز على امتداد شارع 4 الساحلي ومنطقة وادي عارة.