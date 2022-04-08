الاحتلال بحالة تأهب قصوى وتقييد الحركة بمنطقة جنين بعد عملية تل أبيب

وطن: توعد المسؤولون في حكومة الاحتلال اليوم، الجمعة، المقاومين الفلسطينيين بـ"حرب طويلة وصعبة"، وأعلنوا عن رفع حالة التأهب إلى أقصى درجة، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار في قلب تل أبيب، مساء أمس، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 16 آخرين، واستشهاد منفذها، رعد فتحي حازم (29 عاما) من مخيم جنين.

وعقد رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، صباح اليوم، مداولات لتقييم الوضع بعد عملية تل أبيب، وأوعز "بفحص ضلوع البيئة القريبة" المحيطة بمنفذ العملية "وبالعمل المناسب إزاء كل من ساعده أو كان يعلم بنواياه". وقرر بينيت "إبقاء معبر الجلمة مغلقا حتى إشعار آخر بهدف تقييد امكانية الحركة من مدينة جنين وإليها"، حسب بيان صادر عن مكتبه.

وشارك في هذه المداولات وزيرا جيش الاحتلال والأمن الداخلي ورئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك والمفتش العام لشرطة الاحتلال ورئيس ما يسمى "مجلس الأمن القومي" والسكرتير العسكري لرئيس حكومة الاحتلال ومسؤولون كبار آخرون.

وقال بينيت، في بيان سابق،"نتخذ أقصى درجات التأهب، في تل أبيب وفي كل أنحاء اسرائيل، تحسبا من وقوع أحداث أخرى وتنفيذ عمليات تحاكي هذه العملية".

(عرب 48)