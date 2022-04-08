استشهاد منفذ عملية تل ابيب

وطن: استشهد منفذ العملية في المدينة، الشاب رعد فتحي حازم (29 عاما) من مخيم جنين، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الاحتلال من وحدة "يمام" وجهاز "الشاباك"، فجر اليوم الجمعة، في مدينة يافا.

وقد سُمعت أصوات إطلاق رصاص سُمعت في منطقة دوار الساعة بيافا، قرابة الساعة الخامسة فجرًا. وفي وقت لاحق أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) في بيان عن قتل الشهيد بعد تحديد مكانه بالقرب من المسجد الكبير في البلدة القديمة في يافا. وذكر البيان الذي صدر قرابة الساعة السادسة صباحًا، أن منفذ العملية هو شاب من الضفة الغربية دون ذكر تفاصيل إضافية.

وقال شهود إنهم سمعوا صوت تبادل إطلاق نار فور خروجهم من المسجد بعد صلاة الفجر، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن عنصرين من الاحتلال تعرفا إلى المنفذ في المكان وطالباه بالتوقف، ففتح النار عليهما ووقع اشتباك مسلح في المكان.

وقُتِل مستوطنان وأُصيب 16 آخرون بجراح متفاوتة، جرّاء تعرّضهم لعمليّة إطلاق نار نُفِّذت في وقت متأخر من مساء الخميس، وسط تل أبيب، ما دفع سلطات الاحتلال إلى استدعاء قوات خاصة من الجيش للمكان، في حين توقّفت المواصلات العامّة في وسط المدينة بشكل كليّ.