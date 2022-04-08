اعتداءات للمستوطنين على مركبات المواطنين في عدة مناطق بالضفة

وطن: هاجم مستوطنون فجر اليوم الجمعة، مركبات المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة على شارع رام الله نابلس بالقرب من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله.

وقال المواطن حاتم ذياب من بلدة كفرراعي جنوب غرب جنين، إن أكثر من 20 مستوطنا هاجموا المركبة التي كان يقودها نجله سيف قرب بلدة سلواد وأمطروها بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمركبة.

وأضاف أن عدة مركبات فلسطينية تعرضت للرشق بالحجارة في المنطقة وأن نجله الذي عاش لحظات من الخوف والهلع، تمكن من الهرب والعودة باتجاه مدينة رام الله دون أن يصاب بأذى.

وكانت قوات الاحتلال أصابت فجر اليوم شابين من قرية أبو فلاح بالرصاص واعتقلتهما بالقرب من مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

و هاجم مستوطنون، الليلة، مركبات المواطنين بالحجارة عند مفترق عين أيوب قرب قرية خربثا بني حارث غرب رام الله.

وتجمهر مستوطنون في منطقة عين أيوب بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأغلقوا طريق قرية خربثا بني حارث، ورشقوا سيارات المواطنين بالحجارة ما أدى لتضرر عدد منها.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وافاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك العسكري المقام على مدخل البلدة، الامر الذي الحق اضرارا في بعضها، وعرف من اصحابها المواطن أحمد وائل حنني.

إلى ذلك ذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس، ما تسبب بتضرر عدد منها ولم يبلغ عن إصابات.

وفي محافظة الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في عدة مناطق بالمحافظة، وأغلقت مداخل بعض القرى والبلدات جنوبا.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، ومنطقة جسر حلحول شمال الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل مخيم الفوار، وبلدتي دورا والظاهرية جنوب الخليل، ومنعت المواطنين من التنقل.

(وفا)