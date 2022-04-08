إصابة 5 شبان برصاص الاحتلال في طولكرم وترمسعيا



وطن: أصيب، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في محيط مصانع "غيشوري" الاسرائيلية، غرب مدينة طولكرم.

وذكر شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية والمطاطية باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص الحي في الظهر والفخذ، وتتراوح اعمارهم ما بين 20-22 عاما، وجرى نقلهم الى احدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى محيط جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين شمال وجنوب وغرب طولكرم، ومنعت العمال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

الاحتلال يصيب شابين ويعتقلهما قرب ترمسعيا شمال رام الله

كما أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال، الليلة الماضية، عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال التي كانت ترافق مجموعة من المستوطنين عند مدخل ترمسعيا، أطلقت النار صوب شابين من قرية أبو فلاح واصابتهما قبل ان تعتقلهما.

(وفا)