اعتداءات الاحتلال متواصلة ضد المقدسيين في منطقة باب العامود

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم، الخميس، شخصين على الأقل، في قمع واستفزازات متواصلة للمقدسيين في منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من المقدسيين عند مدخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

ولاحقت قوات الاحتلال الشبان حتى شارع السلطان سليمان، فيما جرى نقل المعتقلين إلى ما يسمى معتقل "المسكوبية".

ووفقا لتقرير صادر عن مركز معلومات وادي حلوة، في سابق الخميس، فإن حصيلة الاعتقالات بمنطقة باب العامود بلغت 38 منذ بداية شهر رمضان.

وأوضح المركز أنّ 38 فلسطينيا جرى اعتقالهم من منطقة باب العامود، الساهرة، شارع نابلس، المصرارة والمناطق المحاذية لها، منذ بدء شهر رمضان، ومعظمهم أفرج عنهم بشروط الإبعاد عن الشوارع المذكورة.

وذكر محامي المركز، فراس الجبريني، أن الشرطة خصصت "وحدة خاصة" منذ بداية رمضان في مركز شرطة المسكوبية للتحقيق مع المعتقلين من شوارع القدس، حيث يتم نقلهم مباشرة إلى هذه الوحدة بعد الاعتقال.