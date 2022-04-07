فيديو وصور .. قتلى وجرحى في عملية مزدوجة وسط تل أبيب

رام الله - وطن:قُتِل مستوطنان وأُصيب آخرون بجراح متفاوتة، جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار نُفِّذ في وقت متأخر من مساء الخميس، وسط تل أبيب، في عمليّة هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة .

وقال متحدّث باسم شرطة الاحتلال في تصريحات أدلى بها لهيئة البثّ الإسرائيليّ العامة ("كان 11")، إنّ "شخصا أو أكثر" نفّذوا العملية، لافتا إلى أن البحث جار عن آخرين.

ونُفِّذ إطلاق النار في 3 مواقع مختلفة على الأقل، في شارع "ديزينغوف" بالمدينة، وفي أحد المواقع، استهدف إطلاق النار مطعما، مسفِرا عن إصابة 6 أشخاص.

وقال مدير مستشفى يخالوف ان تسعة جرحى وصلوا للمستشفى، اثنان وصلوا موتى، أربعة جرحى في حالة الخطر الشديد أدخلوا غرف العمليات.

وأفادت الطواقم الطبيّة، بنقل 6 أشخاص على الأقل للمشافي، مشيرة إلى أن شخصين أُصيبا بجراح حرجة، و4 تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، وبعد وقت وجيز من ذلك، أُعلِن عن مقتل اثنين من بين المصابين.